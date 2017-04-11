Чемпион Англии "Лестер" подписал контракт с форвардом из любительского клуба
Джош Гордон выступал за "Стаффорд Рейнджерс" в седьмом дивизионе
Английский футбольный клуб "Лестер" подписал контракт с нападающим Джошом Гордоном. Об этом сообщает Sky Sports.
Соглашение рассчитано на полтора года. Сумма трансфера и финансовые подробности договора не сообщаются. 22-летний форвард перешел из любительской команды "Стаффорд Рейнджерс", которая выступает в седьмом по силе дивизионе Англии.
Гордон привлек внимание скаутов "Лестера" тем, что забил в нынешнем сезоне 11 мячей. После просмотра "лисы" решили предложить контракт футболисту. "Стаффорд Рейнджерс" после 42 встреч с 59 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
Действующий чемпион Англии "Лестер" в нынешнем сезоне после 31 матча с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В среду, 12 апреля, "Лисы" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде проведут первую встречу с мадридским "Атлетико".
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