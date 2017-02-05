Чемпион Англии "Лестер" – единственная профи-команда в Англии, которая еще не забивала в 2017 году

В четырех дивизионах чемпионата Англии не забивали в этом году пока только футболисты "Лестера"

В воскресенье "Лестер" был разгромлен дома "МЮ" со счетом 0:3. Чемпионы Англии остались единственной командой в четырех профессиональных дивизионах страны, которая в 2017 году не забивала.

Кроме этого, все остальные команды большой пятерки лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) забили хотя бы одному мячу.

Вдобавок "Лестер" стал первой за 21 год командой высшего дивизиона Англии, которая не забивала в пяти стартовых матчах календарного года. В последний раз так ужасно январь-февраль провел "Тоттенхэм" в сезоне-1985/86.

2017-й год "лисы" начали с ничьи с "Мидлсбро" (0:0), а затем проиграли "Челси" (0:3), "Саутгемптону" (0:3), "Бернли" (0:1) и "МЮ" (0:3).

"Лестер" идет 16-м и лишь на одно очко опережает зону вылета.

Единственным чемпионом Англии, вылетевшим из высшего дивизиона на следующий год после триумфа, остается "Манчестер Сити" в сезоне-1936/37.

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