"Челси" впервые за десять лет ни разу не попал по воротам соперника
Лондонский клуб уступил в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед"
В 33 туре чемпионата Англии "Челси" в гостях проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:2).
Помимо того, что лондонский клуб не смог забить манкунианцам, они даже не нанесли удар в створ ворот соперника. Примечательно, но в последний раз "Челси" также неудачно сыграл в атаке в сентябре 2007 года. Тот матч стал для "Синих" первым после отставки Жозе Моуриньо с должности главного тренера, и они проиграли его "Красным дьяволам" с тем же счетом, что и вчера – 0:2.
Несмотря на поражение, лондонская команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе у Челси после 33-х туров 75 очков и одна игра в запасе.
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