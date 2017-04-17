"Челси" впервые за десять лет ни разу не попал по воротам соперника

В 33 туре чемпионата Англии "Челси" в гостях проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Помимо того, что лондонский клуб не смог забить манкунианцам, они даже не нанесли удар в створ ворот соперника. Примечательно, но в последний раз "Челси" также неудачно сыграл в атаке в сентябре 2007 года. Тот матч стал для "Синих" первым после отставки Жозе Моуриньо с должности главного тренера, и они проиграли его "Красным дьяволам" с тем же счетом, что и вчера – 0:2.

Несмотря на поражение, лондонская команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе у Челси после 33-х туров 75 очков и одна игра в запасе.