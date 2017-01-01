Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
"Челси" повторил рекорд "Арсенала" в чемпионате Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7850/55_main.1483268930.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/55_tn.1483268930.jpg Футбол Команда Антонио Конте выиграла 13 матчей подряд

"Челси" повторил рекорд "Арсенала" в чемпионате Англии

Сегодня, 13:08

Команда Антонио Конте выиграла 13 матчей подряд

Фото AFP
Фото AFP

Победа в домашнем поединке АПЛ против "Сток Сити" (4:2) стала для лондонского "Челси" рекордной.

Стоит отметить, что подопечные Антонио Конте продлили свою победную серию в элитном дивизионе Англии до 13 матчей.

Таким образом "синие" повторили рекорд АПЛ по длительности победной серии в одном сезоне, который в сезоне 2001/2002 установил лондонский "Арсенал".

Интересно, что абсолютный рекорд английского первенства по числу викторий подряд принадлежит все тем же "канонирам", которые в 2002 году не теряли очки в чемпионате 14 поединков кряду.

Повторить и это достижение "Арсенала" "Челси" может 4 января – в гостевом матче против "Тоттенхэма".
футбол, чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость ""Челси" повторил рекорд "Арсенала" в чемпионате Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Тренер "Челси" Антонио Конте. Фото AFP

Тренер "Челси" Антонио Конте позвал журналистов в бар и угостил пивом

27 Декабря 2016, 20:43

После матча с "Борнмутом" (3:0) наставник лидеров чемпионата Англии провел время в компании журналистов

Мир

В понедельник команда Антонио Конте разгромила "Борнмут" со счетом 3:0. Фото AFP

"Челси" впервые в истории выиграл 12 матчей в чемпионате подряд

26 Декабря 2016, 20:23

В понедельник команда Антонио Конте разгромила "Борнмут" со счетом 3:0

Мир

Фрэнк Лэмпард. Фото AFP

Лэмпард: "Я все еще жду пятилетнего контракта от "Челси", но они мне до сих пор не звонили"

26 Декабря 2016, 09:36

Английский ветеран уверен, что будет связан со своей бывшей командой в будущем

Мир

Марко ван Гинкел. Фото Instagram

"ПСВ" хочет купить конкурента украинцу Александру Зинченко

25 Декабря 2016, 22:50

Голландский клуб рассматривает вариант с покупкой полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела

Мир

Фрэнк Лэмпард сыграл в дарт перед стартом чемпионата мира

Футболист Фрэнк Лэмпард сыграл на чемпионате мира по дартсу против комика

22 Декабря 2016, 19:45

Звездный футболист сыграл против британского комика и победил

Наука и Технологии

Джон Терри запускает виртуальную футбольную академию

22 Декабря 2016, 14:09

С помощью приложения можно будет получать персональные задания по тренировкам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.