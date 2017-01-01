"Челси" повторил рекорд "Арсенала" в чемпионате Англии

Победа в домашнем поединке АПЛ против "Сток Сити" (4:2) стала для лондонского "Челси" рекордной.

Стоит отметить, что подопечные Антонио Конте продлили свою победную серию в элитном дивизионе Англии до 13 матчей.

Таким образом "синие" повторили рекорд АПЛ по длительности победной серии в одном сезоне, который в сезоне 2001/2002 установил лондонский "Арсенал".

Интересно, что абсолютный рекорд английского первенства по числу викторий подряд принадлежит все тем же "канонирам", которые в 2002 году не теряли очки в чемпионате 14 поединков кряду.

Повторить и это достижение "Арсенала" "Челси" может 4 января – в гостевом матче против "Тоттенхэма".