Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
"Челси" оштрафовал Диего Косту на 185 тысяч фунтов стерлингов http://www.segodnya.ua/img/article/7895/63_main.1484762189.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/63_tn.1484762189.jpg Футбол Футболист из-за конфликта не тренировался два дня с командой

"Челси" оштрафовал Диего Косту на 185 тысяч фунтов стерлингов

Сегодня, 21:45

Футболист из-за конфликта не тренировался два дня с командой

Диего Коста бьет через себя в матче чемпионата Англии. Фото AFP
Диего Коста бьет через себя в матче чемпионата Англии. Фото AFP

Нападающий "Челси" Диего Коста был оштрафован на 185 тысяч фунтов, прежде чем вернулся к тренировкам с основной командой.

Футболист два дня тренировался отдельно от остальной команды, а вернулся к занятиям с основой 17 января. Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер Антонио Конте.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей "Челси", у которых возник конфликт с игроком.

Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Конте в ответ заявил, что Диего тренировался индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта не было.
футбол, Челси Лондон, Диего Коста

Вы сейчас просматриваете новость ""Челси" оштрафовал Диего Косту на 185 тысяч фунтов стерлингов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.