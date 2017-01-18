"Челси" оштрафовал Диего Косту на 185 тысяч фунтов стерлингов
Футболист из-за конфликта не тренировался два дня с командой
Нападающий "Челси" Диего Коста был оштрафован на 185 тысяч фунтов, прежде чем вернулся к тренировкам с основной командой.
Футболист два дня тренировался отдельно от остальной команды, а вернулся к занятиям с основой 17 января. Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер Антонио Конте.
Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей "Челси", у которых возник конфликт с игроком.
Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Конте в ответ заявил, что Диего тренировался индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта не было.
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