"Челси" оштрафовал Диего Косту на 185 тысяч фунтов стерлингов

Футболист из-за конфликта не тренировался два дня с командой

Нападающий "Челси" Диего Коста был оштрафован на 185 тысяч фунтов, прежде чем вернулся к тренировкам с основной командой.

Футболист два дня тренировался отдельно от остальной команды, а вернулся к занятиям с основой 17 января. Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер Антонио Конте.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей "Челси", у которых возник конфликт с игроком.

Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Конте в ответ заявил, что Диего тренировался индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта не было.