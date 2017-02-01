"Челси" не сумел переиграть "Ливерпуль" в чемпионате Англии
Во втором тайме Диего Коста не реализовал пенальти
В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии встречались первая и четвертая команда турнирной таблицы – "Челси" и "Ливерпуль".
В первом тайме Давид Луис ударом со штрафного застал врасплох вратаря "Ливерпуля" Симона Миньоле, который увлекся выставлением стенки и не слышал свисток арбитра.
Этот гол сал для Луиса первым в составе "Челси" с апреля 2013 года – бразилец прошлым летом вернулся в Лондон из "ПСЖ", за который он выступал с 2014 по 2016 год, а эта встреча – сотой в Премьер-лиге.
А после перерыва Джорджиньо Вейналдум откликнулся на навес с левого фланга и сравнял счет в матче.
Диего Коста имел прекрасную возможность принести свое команде три очка, но не сумел реализовать пенальти, который сам же и заработал.
"Челси" сохранил за собой первое место и сохранил отрыв от преследователей, так как "Тоттенхэм" сыграл вничью, а "Арсенал" в отчетном туре и вовсе приграл. "Ливерпуль" остался четвертым, но теперь отстает от "Арсенала" всего на очко.
"Ливерпуль" – "Челси" – 1:1
Голы: Вейналдум (57) Давид Луиз (24)
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Лаллана (Ориги, 90), Джан, Коутиньо (Мане, 75), Вейналдум, Фирмино, Хендерсон, Милнер.
"Челси": Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Виллиан (Фабрегас, 83), Канте, Азар (Педро, 72), Диего Коста (Батшуайи, 90).
Предупреждения: Хендерсон (45), Милнер (59), Виллиан (79).
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