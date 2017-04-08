"Челси" на выезде обыграл "Борнмут" и приблизился к чемпионству

8 Апреля 2017, 22:06

Футболисты "Челси" на выезде обыграли "Борнмут" в 32-м туре чемпионата Англии


"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

"Борнмут" – "Челси" – 1:3. Фото AFP

Футболисты "Челси", лидирующие в чемпионате Англии, на выезде нанесли поражение "Борнмуту" в матче 32-го тура Премьер-лиги

Встреча прошла в субботу в Борнмуте и завершилась победой "Челси" со счетом 3:1. В составе лондонской команды голы забили Эден Азар (20-я минута) и Маркос Алонсо (68), а первый мяч "Челси" был забит футболистом "Борнмута" Адамом Смитом в свои ворота (17). У "Борнмута" отличился Джошуа Кинг (42).

Лондонцы набрали 75 очков после 31 сыгранного матча и единолично занимают первую строчку в турнирной таблице. "Борнмут" (35 очков после 32 игр) идет 15-м.

Чемпионат Англии: расписание и результаты 32-го тура
чемпионат Англии, Челси Лондон, Борнмут

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Источник:

AFP

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