Бывший тренер "Байера" может возглавить сборную Голландии

Бывший главный тренер "Байера" Роджер Шмидт, который недавно был уволен из немецкого клуба, является главным претендентом на пост наставника сборной Голландии. Об этом пишет De Telegraaf.

Также сообщается, что на должность тренера голландцев претендуют Руд Гуллит и Хенк тен Кате, которые могут составить дуэт на тренерском мостике национальной команды. Еще один кандидат в списке Королевского футбольного союза Голландии – главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли.

Напомним, что предыдущий наставник голландцев Данни Блинд был уволен со своего поста после поражения от команды Болгарии (0:2) в матче квалификации ЧМ-2018.

Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, сборная Голландии занимает четвертое место в своей отборочной группе.