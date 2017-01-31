Бывший главред сайта "Динамо": "Ярмоленко каждый месяц недоплачивает 2 млн грн налогов"
Олег Задерновский пожаловался, что ему пять лет не платили положенную зарплату
Бывший главный редактор официального сайта киевского "Динамо" Олег Задерновский в Facebook пожаловался, что ему пять лет не платили положенную зарплату, и рассказал о налогах Ярмоленко.
- Суркис спрыгивает? Долг журналистам по зарплате официального сайта составляет 280 000 гривен, а лично мне 24 700 долларов США.
Это долг Суркиса за пять лет невыплат мне по джентельменскому соглашению. Мне определили зарплату в 1 000 долларов США, а по факту платили 265 – 280.
Налоги? Спросите у Ярмоленко, который каждый месяц не доплачивает в бюджет страны 2 миллиона гривен, – написал Задерновский.
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