Бронислав Иванович сменил "Челси" на российский "Зенит"

Сербский защитник подписал с "Зенитом" контракт на 2,5 года

Защитник Бранислав Иванович перешел из лондонского "Челси" в "Зенит", сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Соглашение с 32-летним сербским футболистом рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Иванович уже выступал в чемпионате России за московский "Локомотив", откуда в январе 2008 года перешел в "Челси". В Англии за 8,5 сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Бранислав Иванович – двукратный лучший футболист Сербии и капитан национальной сборной. На счету защитника – 92 матча и 12 голов.