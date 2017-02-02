Британский клуб седьмого дивизиона шокировал своим приобретением в трансферное окно
"Бартон Роверс" за 6,99 фунтов купил себе грабли
Клуб седьмого английского дивизиона "Бартон Роверс" теперь на устах всех фанов. Команда здорово потроллила футбольных толстосумов, которые выкладывали десятки миллионов за игроков в зимнее трансферное окно.
В "Бартон Роверс" также решили сделать существенное приборетение, перед закрытием "окна". Приобрели грабли. Трансфер состоялся 31 января. Цена – 6,99 фунтов.
Интересно, что клуб из городка Бартон-ле-Клэй (население около 5000 человек) был основан в 1898 году. Однако больших высот в английском дивизионе не достиг.
Самый денежный трансфер "Бартон Роверс" провернули в 1980 году, когда купили Била Бардли за 1000 фунтов.
Deadline day signing news, not to be out done by the 'Big Boys' we have spent £6.99 at Homebase on a new rake #NonLeague its how we roll. pic.twitter.com/8eTT9EE1bi— Barton Rovers FC (@bartonroversfc) 31 января 2017 г.
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