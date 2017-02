Британский клуб седьмого дивизиона шокировал своим приобретением в трансферное окно

Клуб седьмого английского дивизиона "Бартон Роверс" теперь на устах всех фанов. Команда здорово потроллила футбольных толстосумов, которые выкладывали десятки миллионов за игроков в зимнее трансферное окно.

В "Бартон Роверс" также решили сделать существенное приборетение, перед закрытием "окна". Приобрели грабли. Трансфер состоялся 31 января. Цена – 6,99 фунтов.

Интересно, что клуб из городка Бартон-ле-Клэй (население около 5000 человек) был основан в 1898 году. Однако больших высот в английском дивизионе не достиг.

Самый денежный трансфер "Бартон Роверс" провернули в 1980 году, когда купили Била Бардли за 1000 фунтов.

Deadline day signing news, not to be out done by the 'Big Boys' we have spent £6.99 at Homebase on a new rake #NonLeague its how we roll. pic.twitter.com/8eTT9EE1bi