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Бразильский футболист Оскар променял "Челси" на чемпионат Китая http://www.segodnya.ua/img/article/7823/70_main.1482486328.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/70_tn.1482486328.jpg Футбол Полузащитник футбольного клуба "Челси" Оскар перешел в шанхайский клуб "СИПГ"

Бразильский футболист Оскар променял "Челси" на чемпионат Китая

Сегодня, 11:45

Полузащитник футбольного клуба "Челси" Оскар перешел в шанхайский клуб "СИПГ"

Оскар будет играть в чемпионате Китая. Фото AFP
Оскар будет играть в чемпионате Китая. Фото AFP

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Оскар перешел в шанхайский клуб "СИПГ", сообщается на официальном сайте английской команды.

Сумма, которую заплатил китайский клуб за 25-летнего бразильца, не уточняется. Би-би-си утверждает, что она составила около 60 миллионов фунтов, а игрок будет получать в Китае 400 тысяч фунтов в неделю. К "СИПГ" он присоединится в январе, когда будет открыто трансферное окно.

"СИПГ" возглавляет бывший главный тренер "Челси" португалец Андре Виллаш-Боаш. Также за клуб из Шанхая выступает бразилец Халк, с которым Оскар играл в сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне Оскар сыграл 11 матчей за "Челси". Бразилец выступал за лондонский клуб с лета 2012 года, перейдя из бразильского "Интернасьонала". В составе "Челси" он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок футбольной лиги и Лигу Европы.
Андре Виллаш-Боаш, чемпионат Китая, Оскар футболист

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Источники:

РСпорт, BBC Sports

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