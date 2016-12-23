Бразильский футболист Оскар променял "Челси" на чемпионат Китая

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Оскар перешел в шанхайский клуб "СИПГ", сообщается на официальном сайте английской команды.

Сумма, которую заплатил китайский клуб за 25-летнего бразильца, не уточняется. Би-би-си утверждает, что она составила около 60 миллионов фунтов, а игрок будет получать в Китае 400 тысяч фунтов в неделю. К "СИПГ" он присоединится в январе, когда будет открыто трансферное окно.

"СИПГ" возглавляет бывший главный тренер "Челси" португалец Андре Виллаш-Боаш. Также за клуб из Шанхая выступает бразилец Халк, с которым Оскар играл в сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне Оскар сыграл 11 матчей за "Челси". Бразилец выступал за лондонский клуб с лета 2012 года, перейдя из бразильского "Интернасьонала". В составе "Челси" он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок футбольной лиги и Лигу Европы.