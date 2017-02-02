Босс чемпионата Испании грозит подать в суд из-за травли Романа Зозули
Хавьер Тебас заявил, что недопустимо нарушение основных прав футболистов
Президент Ла Лиги (высший дивизион чемпионата Испании) Хавьер Тебас высказал свое мнение по поводу ситуации с возвращением нападающего Романа Зозули из "Райо Вальекано" в "Бетис". Напомним, что в последний день январского трансферного окна 27-летний форвард был отправлен в аренду в "Райо" до конца текущего сезона. Впрочем, уже на следующий день фанаты клуба из Сегунды выразили крайнее недовольство данным трансфером, обвинив украинца в нацизме, и вынудили руководство "Райо" вернуть Романа в "Бетис", что в итоге и произошло.
Из-за того, что Зозуля в нынешней кампании был зарегистрирован в трех клубах ("Днепр", "Бетис", "Райо Вальекано"), он не имеет права играть до лета.
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"Я говорил с президентами "Райо" и "Бетиса", а также главой профсоюза игроков Луисом Рубьялесом. Мы все собираемся встретиться с футболистом. Если выяснится, что в данной ситуации было незаконное поведение по отношению к Зозуле и были поставлены под угрозу его рабочие права, то мы обратимся в суд".
"Мы должны проявлять терпимость и соблюдать закон. Недопустимо, чтобы в 2017 году нарушались основные права игроков. Если мы установим, что Зозулю вынудили покинуть Райо, то будет судебное разбирательство".
"Нельзя стереотипировать идеологию каждого отдельного человека. У всех нас есть свободы. Нужно проявлять терпимость и соблюдать закон, нравится ли нам чей-либо способ мышления или нет", – добавил президент Ла Лиги.
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