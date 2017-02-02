Босс чемпионата Испании грозит подать в суд из-за травли Романа Зозули

Президент Ла Лиги (высший дивизион чемпионата Испании) Хавьер Тебас высказал свое мнение по поводу ситуации с возвращением нападающего Романа Зозули из "Райо Вальекано" в "Бетис". Напомним, что в последний день январского трансферного окна 27-летний форвард был отправлен в аренду в "Райо" до конца текущего сезона. Впрочем, уже на следующий день фанаты клуба из Сегунды выразили крайнее недовольство данным трансфером, обвинив украинца в нацизме, и вынудили руководство "Райо" вернуть Романа в "Бетис", что в итоге и произошло.

Из-за того, что Зозуля в нынешней кампании был зарегистрирован в трех клубах ("Днепр", "Бетис", "Райо Вальекано"), он не имеет права играть до лета.

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"