"Боруссия" – "Монако": автогол, незабитый пенальти и мяч из офсайда

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию". Игра, которая должна была состояться во вторник, но была перенесена на среду из-за взрывов в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты). Он стал первым игроком в возрасте до 19 лет, забившим четыре гола в плей-офф Лиги чемпионов.

Правда, первый сегодняшний гол в ворота "Монако" был забит из офсайда, который "прозевали" арбитры. Это четко видно на повторе:

Еше один мяч в свои ворота отправил полузащитник "Боруссии" Свен Бендер (35), который забил красиво в падении головой.

В ворота "Монако" мячт забивали Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84).

На 17-й минуте защитник "Монако" Фабиньо не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Интересно, что Фабиньо не забил первый в карьере пенальти. До этого он реализовал все свои 17 попыток!

Напомним, что во вторник матч не состоялся из-за взрывов. Менее чем за час до игры около автобуса "Боруссии", направлявшейся на стадион, произошли три взрыва. Защитник немецкой команды Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игрок перенес операцию, а матч был перенесен.

Ответная игра 1/4 финала состоится 19 апреля в Монако.