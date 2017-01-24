"Бомбезная" Анна Кравец в коротком мини продемонстрировала длинные ножки

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца порадовала своих подписчиков новым фото в социальной сети Instagram. Анна надела сапожки выше колен и в коротком мини продемонстрировала длинные ножки. Менее чем за час фотография собрала более полтысячи "лайков".

"Как всегда невероятная красотка, бомбезная", – комментируют подписчики.

Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на правах аренды выступает за испанскую "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.