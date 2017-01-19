Болельщики "Реала" советуют Роналду уходить в Китай
Фанаты недовольны игрой лидера клуба в Кубке Испании
Болельщики мадридского "Реала" остались очень недовольны игрой нападающего команды Криштиану Роналду в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с "Сельтой". Играя на своем поле, подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение – 1:2.
После матча испанская газета AS провела опрос среди поклонников "сливочных", задавая им вопрос о португальском футболисте. Практически все опрошенные выразили недовольство его игрой, отметив, что его вообще не было видно на поле. Некоторые из респондентов советуют Роналду сменить клубную прописку и перебраться в Китай, а руководству "Реалу" рекомендуют приобрести форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского.
Ответный матч между "Реалом" и "Сельтой" состоится 25 января.
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