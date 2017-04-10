Болельщики разрисовали фан-шоп "Шахтера" признаниями в любви к клубу и Харькову

Фанаты из разных городов Украины приняли участие в акции "Шахтера" в Харькове

Перед матчем с "Черноморцем" (1:2) "Шахтер" провел необычную акцию. У входа в клубный фан-шоп "горняков" были закреплены ватманы, на которых десятки болельщиков с помощью рисунков смогли выразить свою любовь к "Шахтеру" и Харькову.

География поклонников "оранжево-черных" была обширной: Полтава, Коломыя, Энергодар, Шостка, Лисичанск, Запорожье, Днепр, Сумы, Донецк и другие города Украины. А самыми популярными надписями оказались: "Шахтер" – навсегда!" и "Шахтер" – чемпион!".

Я написала: "Наш "Шахтер" всегда будет первым" и "Шахтер" – одна команда в сердце", – говорит болельщица "оранжево-черных" Юлия Мочалова. – Интересную акцию придумал клуб. Я очень рада, что "горняки" теперь играют в Харькове. Мы с парнем всегда стараемся найти время, чтобы поддержать "Шахтер" на трибунах".

Напомним, что несколько недель фан-шоп "Шахтера" в Харкове стал жертвой вандалов, обливших фасад краской.