Болельщики "Бастии" побили футболистов "Лиона" прямо во время матча

Сегодня, 10:04

Зрители сорвали поединок чемпионата Франции


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

 



Матч чемпионата Франции по футболу между "Бастией" и "Лионом" не был доигран из-за беспорядков.

Стартовый свисток встречи был отложен из-за того, что болельщики "Бастии" выбежали на поле и пытались атаковать игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли на газон и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Антони Лопешем.

Затем началась драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

Было принято решение, что встреча не может быть продолжена.
футбол, чемпионат Франции, Лион Франция, Бастия

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