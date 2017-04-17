Болельщики "Бастии" побили футболистов "Лиона" прямо во время матча
Зрители сорвали поединок чемпионата Франции
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Матч чемпионата Франции по футболу между "Бастией" и "Лионом" не был доигран из-за беспорядков.
Стартовый свисток встречи был отложен из-за того, что болельщики "Бастии" выбежали на поле и пытались атаковать игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли на газон и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Антони Лопешем.
Затем началась драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.
Было принято решение, что встреча не может быть продолжена.
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