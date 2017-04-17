Болельщики "Бастии" побили футболистов "Лиона" прямо во время матча

Матч чемпионата Франции по футболу между "Бастией" и "Лионом" не был доигран из-за беспорядков.

Стартовый свисток встречи был отложен из-за того, что болельщики "Бастии" выбежали на поле и пытались атаковать игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли на газон и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Антони Лопешем.



Затем началась драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

Было принято решение, что встреча не может быть продолжена.