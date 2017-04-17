Болельщикам "ПСЖ" запрещено появляться на стадионе "Меца" и в некоторых районах города

Сегодня, 19:30

Атрибутика парижан на игре запрещена и билетов на гостевой сектор в продаже нет

Фото AFP
Фото AFP

Власти департамента Мозель наложили запрет на посещение болельщиками "ПСЖ" матча 31-го тура лиги 1 с "Мецем".

Пока неизвестно с чем связано такое решение. Как сообщает официальный сайт "Меца", вся атрибутика парижан на игре запрещена и билетов на гостевой сектор в продаже нет. Кроме того, поклонникам "ПСЖ" запрещено появляться в некоторых районах города.

Напомним, два столкновения болельщиков с футболистами сорвали матч "Бастия" – "Лион" 16 апреля.

Матч "Мец" – "ПСЖ" состоится 18 апреля. Начало матча – в 19:30.
болельщики, чемпионат Франции, псж, Мец

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