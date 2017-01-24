Бланко Лещук: "В "Шахтере" хочу превзойти рекорд Луиса Адриано"

- Почему взял 99-й номер?

- С детства мне очень нравился 9-й номер. Поскольку он уже занят, я выбрал две девятки. 99-й мне тоже нравится.

- Был ли ты раньше знаком со своим земляком Факундо Феррейрой? Пересекались ли с ним на футбольном поле в Аргентине?

- Да, играли друг против друга. Мы обменялись разве что несколькими словами, так что не очень хорошо были знакомы. Во время сбора в Испании я понял, что это замечательный человек. У нас хорошие отношения. Что же касается соперничества – оно профессиональное. И меня очень радует, что между двумя аргентинцами существует здоровая конкуренция.

– В первой половине года, в отличие от осени, ты не очень часто забивал и была критика в твой адрес. Не думал ли тогда, что Украина – возможно, неправильный выбор, что это не твое?

– Изначально, когда я сюда приехал, мне нравилось интенсивно тренироваться, чтобы со временем перейти в клуб более высокого уровня. Сейчас я намерен сделать все возможное, чтобы помочь "Шахтеру". Хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей.

– Стиль и динамика игры "Шахтера" отличаются от "Карпат". Выступал ли ты в командах, которые так же много контролируют мяч?

– На тренировках во время сбора я уже успел понять, что игра "Шахтера" отличается от моего предыдущего клуба. Повторюсь, с каждым днем я все лучше понимаю, что от нас требует главный тренер. Действительно, это серьезное изменение, есть большая разница. Понимаю, что передо мной стоит сложная задача и следует приложить усилия. Однако, как говорится, нет ничего невозможного. Буду стараться показать самые лучшие результаты.

– Расцениваешь ли выступления за "Шахтер" как трамплин в сборную Украины, учитывая, что паспортная процедура в твоем случае обещает быть изрядно облегченной?

– Возможность играть была бы для меня очень хорошей, если не окажется такого шанса в моей национальной сборной. Вся семья была бы рада, если бы я мог выступать за местную сборную. Это что-то великое в футбольном смысле для меня. Я был бы счастлив.

– В списке бомбардиров чемпионата вы с Факундо идете нога в ногу. Для тебя принципиально обойти его и стать лучшим голеадором в этом сезоне?

– Футбол – это всегда соревнование. У меня есть шанс опередить такого, условно говоря, соперника, который, к тому же, тоже аргентинец. В спортивном плане мне нравится всегда быть первым. Если смогу превзойти Факундо в гонке бомбардиров, это станет для меня большой гордостью. Буду над этим работать. Но команда и соревнования – это одно, а за пределами поля – совсем другое дело. У нас прекрасные отношения. Я понимаю, что Факундо думает так же, и он тоже хотел бы меня превзойти. Это здоровая конкуренция, и мы оба будем работать.

– Латиноамериканцы обычно редко живут по одному. Кого перевезешь с собой? Расскажи о своей семье.

– Вместе с родителями нас шестеро. У меня была возможность сделать так, чтобы мама и папа побыли здесь со мной. В это время я был счастлив и чувствовал себя, как в Аргентине. Очень хочется, чтобы кто-то из семьи мог присоединиться ко мне и я не был здесь один.

– Ты еще не играл в еврокубках. Станет ли для тебя это чем-то особенным?

– В Аргентине я принимал участие в матчах Копа Либертадорес. Конечно, еврокубки – это очень серьезный уровень. Я был бы счастлив, и семья радовалась бы за меня. Буду трудиться и делать все возможное, чтобы находиться на достаточном уровне для участия в еврокубковых матчах.

– Густаво, просьба более четко сформулировать свою позицию по поводу сборной: если тебе поступят предложения от Аргентины и Украины, за кого ты будешь играть?

– Достаточно сложный вопрос. Получить приглашения одновременно от двух национальных сборных было бы хорошо для моей карьеры. Но сейчас я ничего не могу ответить, поскольку изначально я буду обсуждать это со своей семьей, которая для меня очень важна.