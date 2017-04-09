Бланко Лещук: "На 90 процентов я аргентинец, а на 10 – украинец"

Футболист рассказал, что семья очень обрадовалась, когда его позвали в Украину

Игрок "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук рассказал ведущей программы "Моя гра" Алле Бублий при каких обстоятельствах состоялся его переезд в Украину из Аргентины.

- Когда ты получил приглашение перейти в "Карпаты", говорят, твои родители очень обрадовались и советовали тебе принять предложение…

- Я им сказал, что есть такая возможность, и они сразу ответили – да, играй, потому что у нас есть украинские корни.

- Какой была реакция твоей мамы?

- Она очень обрадовалась и действительно сразу начала говорить мне, что я обязан туда перейти, это ведь у нее украинские корни.

- На сколько процентов ты украинец?

- На самом деле, сложно ответить, но думаю, на 90 процентов я аргентинец, а на 10 – украинец.

- Собираешься учить язык?

- Да. Немножко начал, но пока скромно. Учусь пока сам, по интернету, и еще есть знакомые, которые знают испанский и русский, с ними общаюсь и прошу, чтобы они мне немного подсказывали какие-то слова.

- А какая разница между украинцами и аргентинцами?

- Самая большая разница, что я заметил – атмосфера другая. В Аргентине перед матчами в раздевалках все включают музыку, каждый по-своему танцует, все что-то делают, двигаются. А тут ничего подобного нет, музыку никто не включал, все было спокойнее. Наверное, аргентинцы более экспрессивные.