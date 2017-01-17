Бланко Лещук: "Было бы замечательно сыграть за сборную Украины"

Сегодня донецкий "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Густаво Бланко Лещуком.

- Густаво, какие эмоции испытываешь?

- Счастлив, что стал игроком "Шахтера"! Я очень ценю данную возможность, поскольку для меня это большой шаг вперед. Ближайшие три с половиной года проведу в этой команде, и мне уже не терпится приступить к тренировкам.

- Ты перебрался в Украину почти год назад и уже играл против дончан. Какое мнение сложилось о команде?

- "Шахтер" очень силен, демонстрирует качественный футбол как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы, и я буду счастлив помочь "горнякам"! Собираюсь приложить максимум усилий и показать наилучший результат.

- Расскажи немного о своей семье. Что тебя связывает с Украиной?

- Мой прадед по материнской линии родом из этой страны, отсюда и фамилия Лещук. А вообще в семье нас шестеро: родители и четверо детей.

- Ты воспитанник школы "Арсенала" из Саранди, с которым в 2012 году выиграл единственное в истории клуба чемпионство…

- Да, это был первый успех такого масштаба. На самом деле незабываемый для меня и всех партнеров по команде.

- В 22 года ты оказался в "Анжи", после чего выступал в Марокко и втором шведском дивизионе. Что тебе дал этот опыт?

- Могу с уверенностью сказать, что не только познакомился с традициями и культурой новых для себя стран. В каждом чемпионате я получил определенный опыт, который со временем дал мне возможность расти на профессиональном уровне и улучшать качество своей игры.

- Ты уже второй аргентинец в составе дончан. Приходилось ли встречаться с Факундо в родном чемпионате?

- Да, наши команды противостояли друг другу в чемпионате, мы были соперниками. Теперь же мы вместе в "Шахтере". Факундо уже рассказывал мне о команде и клубе в целом. Надеюсь с его помощью еще быстрее разобраться, как здесь все устроено.

- Феррейра будет твоим другом или конкурентом за место на острие атаки?

- Это разные вещи. Конечно, мы оба нападающие и претендуем на место в основе, но за пределами поля – товарищи, друзья.

- Чего тебе хотелось бы добиться в "Шахтере"?

- Я живу футболом и очень хочу помочь команде зарабатывать очки в каждом матче. Как игрок я буду счастлив выступать вместе с "Шахтером" в Лиге Европы и, если у нас все получится, в Лиге чемпионов. Также в перспективе было бы замечательно когда-нибудь сыграть за сборную Украины.