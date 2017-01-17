Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Бланко Лещук: "Было бы замечательно сыграть за сборную Украины" http://www.segodnya.ua/img/article/7890/65_main.1484660526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/65_tn.1484660526.jpg Футбол Новичок "Шахтера" – об украинских корнях, друге Факундо и желании играть в ЛЧ

Бланко Лещук: "Было бы замечательно сыграть за сборную Украины"

Сегодня, 15:42

Новичок "Шахтера" – об украинских корнях, друге Факундо и желании играть в ЛЧ

Густаво Бланко Лещук. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Густаво Бланко Лещуком.

- Густаво, какие эмоции испытываешь?
- Счастлив, что стал игроком "Шахтера"! Я очень ценю данную возможность, поскольку для меня это большой шаг вперед. Ближайшие три с половиной года проведу в этой команде, и мне уже не терпится приступить к тренировкам.

- Ты перебрался в Украину почти год назад и уже играл против дончан. Какое мнение сложилось о команде?
- "Шахтер" очень силен, демонстрирует качественный футбол как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы, и я буду счастлив помочь "горнякам"! Собираюсь приложить максимум усилий и показать наилучший результат.

- Расскажи немного о своей семье. Что тебя связывает с Украиной?
- Мой прадед по материнской линии родом из этой страны, отсюда и фамилия Лещук. А вообще в семье нас шестеро: родители и четверо детей.

- Ты воспитанник школы "Арсенала" из Саранди, с которым в 2012 году выиграл единственное в истории клуба чемпионство…
- Да, это был первый успех такого масштаба. На самом деле незабываемый для меня и всех партнеров по команде.

- В 22 года ты оказался в "Анжи", после чего выступал в Марокко и втором шведском дивизионе. Что тебе дал этот опыт?
- Могу с уверенностью сказать, что не только познакомился с традициями и культурой новых для себя стран. В каждом чемпионате я получил определенный опыт, который со временем дал мне возможность расти на профессиональном уровне и улучшать качество своей игры.

- Ты уже второй аргентинец в составе дончан. Приходилось ли встречаться с Факундо в родном чемпионате?
- Да, наши команды противостояли друг другу в чемпионате, мы были соперниками. Теперь же мы вместе в "Шахтере". Факундо уже рассказывал мне о команде и клубе в целом. Надеюсь с его помощью еще быстрее разобраться, как здесь все устроено.

- Феррейра будет твоим другом или конкурентом за место на острие атаки?
- Это разные вещи. Конечно, мы оба нападающие и претендуем на место в основе, но за пределами поля – товарищи, друзья.

- Чего тебе хотелось бы добиться в "Шахтере"?
- Я живу футболом и очень хочу помочь команде зарабатывать очки в каждом матче. Как игрок я буду счастлив выступать вместе с "Шахтером" в Лиге Европы и, если у нас все получится, в Лиге чемпионов. Также в перспективе было бы замечательно когда-нибудь сыграть за сборную Украины.
футбол, Шахтер Донецк, Густаво Бланко Лещук

Вы сейчас просматриваете новость "Бланко Лещук: "Было бы замечательно сыграть за сборную Украины"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Густаво Бланко Лещук стал "горняком". Фото ФК "Шахтер"

Официально: Густаво Бланко Лещук стал игроком "Шахтера"

Сегодня, 14:22

Аргентинский форвард подписал контракт с "горняками" на 3,5 года

Украина

Ноу-хау Фонсеки. От отеля до поля и обратно — на велосипедах. Фото ФК "Шахтер"

Виктор Грачев: "Лещук в "Шахтере" будет не хуже Феррейры"

Вчера, 08:46

Экс-форвард дончан, а ныне футбольный эксперт прокомментировал трансфер игрока "Карпат" в донецкий клуб

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.