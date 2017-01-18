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Бланко Лещук ассистирует, Феррейра – забивает: сравнение аргентинских нападающих "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7892/81_main.1484727007.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/81_tn.1484727007.jpg Футбол Сравнительная статистика двух форвардов "горняков" за первую половину сезона в чемпионате Украины

Бланко Лещук ассистирует, Феррейра – забивает: сравнение аргентинских нападающих "Шахтера"

Сегодня, 10:10

Сравнительная статистика двух форвардов "горняков" за первую половину сезона в чемпионате Украины

Густаво Бланко Лещук. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Шахтер"

Вчера "Шахтер" заключил контракт с Густаво Бланко-Лещуком - лучшим игроком текущего ЧУ по системе гол+пас (7+4).

Уже экс-форвард "Карпат" подписал с лидерами чемпионата соглашение на 3,5 года. И теперь 25-летнему аргентинцу предстоит борьба за место в основе "горняков" со своим же соотечественником и сверстником - Факундо Феррейрой.

"Наши с Феррейрой команды противостояли друг другу в Аргентине. Теперь же мы вместе в "Шахтере". Факундо уже рассказывал мне о команде и клубе в целом. Надеюсь, с его помощью еще быстрее разобраться, как здесь все устроено, - говорит новобранец дончан. - Конечно, мы оба нападающие и претендуем на место в основе, но за пределами поля - товарищи, друзья".

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По словам Бланко-Лещука, переход в "Шахтер" для него - большой шаг вперед: "Я живу футболом. Буду счастлив выступать вместе с "Шахтером" в ЛЕ и, если у нас все получится, в ЛЧ. Также в перспективе было бы замечательно когда-нибудь сыграть за сборную Украины".

Учитывая украинские корни Густаво и незаигранность в сборной Аргентины, это вполне возможно - при условии получения игроком украинского паспорта и вызова от коуча "сине-желтых". "Мой прадед по материнской линии родом из Украины, отсюда и фамилия Лещук, — напомнил нападающий. – А вообще нас в семье шестеро: родители и четверо детей".

Оба, кстати, спорят за звание главного снайпера УПЛ. У Факундо 8 мячей, у Густаво - 7, а у лидера бомбардирской гонки Мораеса - 10.

Возможность дебютировать за "Шахтер" у Густаво появится 22 января – в испанском спарринге с польской "Краковией". А вот Богдан Бутко в нем точно не сыграет. Накануне на тренировке он в столкновении с партнером получил перелом скуловой кости и выбыл на 2-3 недели.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук

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Автор:

Юрков Богдан

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