Бланко Лещук ассистирует, Феррейра – забивает: сравнение аргентинских нападающих "Шахтера"

Вчера "Шахтер" заключил контракт с Густаво Бланко-Лещуком - лучшим игроком текущего ЧУ по системе гол+пас (7+4).

Уже экс-форвард "Карпат" подписал с лидерами чемпионата соглашение на 3,5 года. И теперь 25-летнему аргентинцу предстоит борьба за место в основе "горняков" со своим же соотечественником и сверстником - Факундо Феррейрой.

"Наши с Феррейрой команды противостояли друг другу в Аргентине. Теперь же мы вместе в "Шахтере". Факундо уже рассказывал мне о команде и клубе в целом. Надеюсь, с его помощью еще быстрее разобраться, как здесь все устроено, - говорит новобранец дончан. - Конечно, мы оба нападающие и претендуем на место в основе, но за пределами поля - товарищи, друзья".

По словам Бланко-Лещука, переход в "Шахтер" для него - большой шаг вперед: "Я живу футболом. Буду счастлив выступать вместе с "Шахтером" в ЛЕ и, если у нас все получится, в ЛЧ. Также в перспективе было бы замечательно когда-нибудь сыграть за сборную Украины".

Учитывая украинские корни Густаво и незаигранность в сборной Аргентины, это вполне возможно - при условии получения игроком украинского паспорта и вызова от коуча "сине-желтых". "Мой прадед по материнской линии родом из Украины, отсюда и фамилия Лещук, — напомнил нападающий. – А вообще нас в семье шестеро: родители и четверо детей".

Оба, кстати, спорят за звание главного снайпера УПЛ. У Факундо 8 мячей, у Густаво - 7, а у лидера бомбардирской гонки Мораеса - 10.

Возможность дебютировать за "Шахтер" у Густаво появится 22 января – в испанском спарринге с польской "Краковией". А вот Богдан Бутко в нем точно не сыграет. Накануне на тренировке он в столкновении с партнером получил перелом скуловой кости и выбыл на 2-3 недели.