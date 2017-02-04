Битва лидеров чемпионата Франции: "Монако" громит "Ниццу" 3:0 (фото)

Футболисты "Монако" в матче лидеров чемпионата Франции на своем поле разгромили "Ниццу" в матче 23-го тура Лиги 1.

Встреча прошла в субботу в Монако и завершилась со счетом 3:0. У победителей дубль оформил Радамель Фалькао (60-я и 81-я минуты), еще один мяч забил Валер Жермен (47).

После этой победы "Монако" оторвался от "Ниццы" на три очка и с 52 баллами вырвался в единоличные лидеры французской Лиги 1.

Чемпионат Франции: расписание и результаты 23 тура, таблица Лиги 1