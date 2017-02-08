Биллу Гейтсу предлагали приобрести "Ливерпуль"

Богатейшему человеку мира Биллу Гейтсу была предложена возможность приобрести "Ливерпуль", однако сооснователь Microsoft ей не воспользовался.

На этой неделе исполняется ровно 10 лет, как американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жиллетт стали владельцами клуба с "Энфилда". У болельщиков "красных" связаны негативные воспоминания с тем периодом, который запомнился как период нестабильности и неопределенности.

В апреле 2010, когда "Ливерпулю" всерьез грозило банкротство, Хикс и Джиллетт все-таки согласились продать свой актив и наняли Barclays Capital, чтобы подыскать покупателя. В конце концов, после нескольких лет судебных разбирательств с кредиторами, клуб достался Джону Генри, главе компании Fenway Sports Group.

В распоряжении издания Liverpool Echo оказались бумаги, согласно которым возможности приобрести мерсисайдский клуб была предложена и некоторым другим лицам. Среди них как раз Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 68,3 миллиарда фунтов, а также Роберт Крафт, владеющий клубом из американского футбола "Нью-Ингленд Пэтриотс".

И если Крафт ответил на предложение приобрести "Ливерпуль" отказом – как в 2005 году, так и затем в 2010, то от Гейта ответа не последовало вовсе.