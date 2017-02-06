Билеты на матч "Шахтер" – "Сельта" в Лиге Европы поступили в свободную продажу

Сегодня, 12:58

"Тикеты" можно приобрести в кассах стадиона, на сайте клуба и партнеров, а также в розничной торговой сети Харькова

Фото &quot;Шахтер&quot;
Фото "Шахтер"

Сегодня, 6 февраля, стартовала свободная продажа билетов на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и испанской "Сельтой". Матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало – в 22:05.

Болельщики "горняков" могут приобрести билеты на игру:

- в кассах ОСК "Металлист";

- онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах;

- в розничной торговой сети Харькова.

Один болельщик может купить не более четырех билетов в руки (при предъявлении удостоверения личности).

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Сельта":

Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;

Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Sky Вox: 4 000 – 7 000 гривен (одно место).
билеты, футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Сельта

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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