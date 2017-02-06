Билеты на матч "Шахтер" – "Сельта" в Лиге Европы поступили в свободную продажу
"Тикеты" можно приобрести в кассах стадиона, на сайте клуба и партнеров, а также в розничной торговой сети Харькова
Сегодня, 6 февраля, стартовала свободная продажа билетов на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и испанской "Сельтой". Матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало – в 22:05.
Болельщики "горняков" могут приобрести билеты на игру:
- в кассах ОСК "Металлист";
- онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах;
- в розничной торговой сети Харькова.
Один болельщик может купить не более четырех билетов в руки (при предъявлении удостоверения личности).
Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Сельта":
Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;
Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;
Sky Вox: 4 000 – 7 000 гривен (одно место).
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