"Без голика не ухожу": Милевский снова забил за российский "Тосно" (видео)

Сегодня, 20:18

Экс-игрок сборной Украины на сборах в Турции забивает за "Тосно"

Милевский забил еще один гол за &quot;Тосно&quot; на сборах. Фото Instagram
Милевский забил еще один гол за "Тосно" на сборах. Фото Instagram

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский забил гол за команду второго по силе дивизиона чемпионата России "Тосно". На сборе в Турции Милевский отличился на 52-й минуте встречи с чешским клубом "Зброевка".

Милевский отыграл второй тайм, а поединок завершился вничью со счетом 2:2.

"Без голика не ухожу", – прокомментировал Милевский в одной из социальных сетей.

Напомним, что ранее Милевский забил армянскому "Алашкерту".
Артем Милевский, Тосно

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Источник:

Сегодня|Спорт

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