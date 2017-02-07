"Без голика не ухожу": Милевский снова забил за российский "Тосно" (видео)

Экс-игрок сборной Украины на сборах в Турции забивает за "Тосно"

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский забил гол за команду второго по силе дивизиона чемпионата России "Тосно". На сборе в Турции Милевский отличился на 52-й минуте встречи с чешским клубом "Зброевка".

Милевский отыграл второй тайм, а поединок завершился вничью со счетом 2:2.

"Без голика не ухожу", – прокомментировал Милевский в одной из социальных сетей.

Видео опубликовано ФК "Тосно" Ленинградская обл. (@fctosno) Фев 7 2017 в 8:14 PST

Напомним, что ранее Милевский забил армянскому "Алашкерту".