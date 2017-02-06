"Бетис" запретил фанам пронести на тренировку баннеры в поддержку Зозули

В клубе решили не отвлекать футболистов от занятий

Руководство "Бетиса" не позволило болельщикам клуба поддержать на открытой тренировке форварда Романа Зозулю после конфликта с ультрас "Райо Вальекано", сообщает AS.

Фанаты подготовили баннеры в поддержку украинца, но их не разрешили пронести на тренировку.

После нескольких протестов к болельщикам вышел помощник главного тренера "Бетиса" Алексис Трухильо и объяснил, что это сделано в интересах команды, чтобы не отвлекать игроков от тренировки.

Напомним, ранее Зозуле предоставили выбор: вернуться в "Райо Вальекано" или остаться в "Бетисе", но не выходить на поле.

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