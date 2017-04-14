Бельгийскому футболисту устроили розыгрыш с ведущей под столом
Йелле Ван Дамме испугался выскочившую из-под стола журналистку
Бельгийский футболист клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" Йелле Ван Дамме стал жертвой розыгрыша ведущей местного телеканала Рейчел Боннетта.
Экс-игрок бельгийской сборной мирно общался с одноклубниками в раздевалке, когда неожиданно из-под стола на него выпрыгнула журналиста, спрятавшаяся там заранее.
Футболист так испугался, что на эмоциях бросил бутылкой воды об пол, однако затем воспринял шутку с улыбкой на лице.
Ван Дамме большую часть карьеры провел в "Андерлехте" и "Стандарде". Также успелд поиграть в "Аяксе", "Саутгемптоне", "Вердере" и "Вулверхэмптоне". В составе сборной провел 31 поединок.
Before @rachelbonnetta helped @lagalaxy captain @jelle_van_damme pack for the big game (Saturday, 2:30 ET, @FOXTV) she had a lil surprise... pic.twitter.com/eBKUqsnYAN— FOX Soccer (@FOXSoccer) 14 апреля 2017 г.
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