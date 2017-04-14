Бельгийскому футболисту устроили розыгрыш с ведущей под столом

Сегодня, 21:44

Йелле Ван Дамме испугался выскочившую из-под стола журналистку

Йелле Ван Дамме. Фото wikipedia
Йелле Ван Дамме. Фото wikipedia

Бельгийский футболист клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" Йелле Ван Дамме стал жертвой розыгрыша ведущей местного телеканала Рейчел Боннетта.

Экс-игрок бельгийской сборной мирно общался с одноклубниками в раздевалке, когда неожиданно из-под стола на него выпрыгнула журналиста, спрятавшаяся там заранее.

Футболист так испугался, что на эмоциях бросил бутылкой воды об пол, однако затем воспринял шутку с улыбкой на лице.

Ван Дамме большую часть карьеры провел в "Андерлехте" и "Стандарде". Также успелд поиграть в "Аяксе", "Саутгемптоне", "Вердере" и "Вулверхэмптоне". В составе сборной провел 31 поединок.
футбол, розыгрыш, MLS

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Сегодня|Спорт

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