Бельгийскому футболисту устроили розыгрыш с ведущей под столом

Бельгийский футболист клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" Йелле Ван Дамме стал жертвой розыгрыша ведущей местного телеканала Рейчел Боннетта.

Экс-игрок бельгийской сборной мирно общался с одноклубниками в раздевалке, когда неожиданно из-под стола на него выпрыгнула журналиста, спрятавшаяся там заранее.

Футболист так испугался, что на эмоциях бросил бутылкой воды об пол, однако затем воспринял шутку с улыбкой на лице.

Ван Дамме большую часть карьеры провел в "Андерлехте" и "Стандарде". Также успелд поиграть в "Аяксе", "Саутгемптоне", "Вердере" и "Вулверхэмптоне". В составе сборной провел 31 поединок.

Before @rachelbonnetta helped @lagalaxy captain @jelle_van_damme pack for the big game (Saturday, 2:30 ET, @FOXTV) she had a lil surprise... pic.twitter.com/eBKUqsnYAN