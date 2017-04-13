BBC обвинил испанскую полицию в нападении на фанатов "Лестера"

По информации издания, английские болельщики просто мирно прогуливались по городу

Английский канал BBC обвинил полицию Мадрида в нападении на болельщиков футбольной команды "Лестер" перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте английского канала.

По информации BBC, болельщики "Лестера" мирно прогуливались по городу, когда стали объектом нападения со стороны испанских полицейских. Многие фанаты команды получили увечья различной степени тяжести.

На появившемся в интернете видео можно наблюдать за тем, как фанаты английского клуба забрасывают центральную площадь Мадрида стеклянными бутылками и дымовыми шашками, а также скандируют оскорбления в адрес испанских сил правопорядка.

Ранее сообщалось, что фанаты "Лестера" устроили беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико", который завершился минимальной победой испанского клуба.