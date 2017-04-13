BBC обвинил испанскую полицию в нападении на фанатов "Лестера"

Вчера, 23:45

По информации издания, английские болельщики просто мирно прогуливались по городу


Английский канал BBC обвинил полицию Мадрида в нападении на болельщиков футбольной команды "Лестер" перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте английского канала.

По информации BBC, болельщики "Лестера" мирно прогуливались по городу, когда стали объектом нападения со стороны испанских полицейских. Многие фанаты команды получили увечья различной степени тяжести.

На появившемся в интернете видео можно наблюдать за тем, как фанаты английского клуба забрасывают центральную площадь Мадрида стеклянными бутылками и дымовыми шашками, а также скандируют оскорбления в адрес испанских сил правопорядка.

Ранее сообщалось, что фанаты "Лестера" устроили беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико", который завершился минимальной победой испанского клуба.
футбол, болельщики, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Лестер

Вы сейчас просматриваете новость "BBC обвинил испанскую полицию в нападении на фанатов "Лестера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Russia Today

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото AFP

"Атлетико" обыграл "Лестер" в Лиге чемпионов благодаря ошибочному пенальти

Вчера, 23:32

Арбитр матча допустил результативную ошибку в пользу хозяев поля

Футбол

Онлайн матча "Атлетико" - "Лестер": Гризманн реализовал пенальти

Вчера, 22:15

Текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

Футбол

Фото AFP

В Мадриде произошли столкновения болельщиков "Лестера" и полиции

Вчера, 21:44

Несколько фанатов английского клуба получили ранения

Футбол

Фото ФК "Атлетико"

Где смотреть матч "Атлетико" - "Лестер"

Вчера, 21:31

Список трансляций первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Футбол

Роналду на тренировке. Фото AFP

Андрей Воронин: "Роналду стареет, ставлю на "Баварию"

Вчера, 09:36

В Мюнхене схлестнутся игроки на 1,3 млрд евро, а "матрасникам" грозят голом Варди

Футбол

Новичок "Лестера". Фото skysports.com

Чемпион Англии "Лестер" подписал контракт с форвардом из любительского клуба

11 Апреля, 14:27

Джош Гордон выступал за "Стаффорд Рейнджерс" в седьмом дивизионе

Футбол

"Эвертон" прервал победную серию "Лестера" при Шекспире

9 Апреля, 20:41

Команды на двоих забили шесть голов

Футбол

Пепе травмировался в мадридском дерби. Фото AFP

Звезда "Реала" Пепе сломал два ребра во время матча

8 Апреля, 22:25

Футболист получил травму во втором тайме мадридского дерби "Реал" - "Атлетико"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования