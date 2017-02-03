"Байер" проиграл на выезде: Юрченко просидел в запасе

Сегодня, 23:24

"Гамбург" минимально обыграл "Байер" на старте 19-го тура Бундеслиги

&quot;Гамбург&quot; - &quot;Байер&quot; - 1:0. Фото hsv.de
"Гамбург" - "Байер" - 1:0. Фото hsv.de

В стартовом матче 19-го тура чемпионата Германии "Гамбург" обыграл "Байер". Поединок прошел в пятницу в Гамбурге и завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил греческий защитник "Гамбрга" Кириакос Пападопулос.

Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко весь матч просидел в запасе. В нынешнем сезоне в Бундеслиге Юрченко сыграл всего в двух матчах, также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.

Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

чемпионат Германии, гамбургер, Байер, Владлен Юрченко

Вы сейчас просматриваете новость ""Байер" проиграл на выезде: Юрченко просидел в запасе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования