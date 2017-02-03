"Байер" проиграл на выезде: Юрченко просидел в запасе
"Гамбург" минимально обыграл "Байер" на старте 19-го тура Бундеслиги
В стартовом матче 19-го тура чемпионата Германии "Гамбург" обыграл "Байер". Поединок прошел в пятницу в Гамбурге и завершился со счетом 1:0.
Единственный гол на 76-й минуте забил греческий защитник "Гамбрга" Кириакос Пападопулос.
Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко весь матч просидел в запасе. В нынешнем сезоне в Бундеслиге Юрченко сыграл всего в двух матчах, также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.
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