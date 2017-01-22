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"Байер" без Юрченко обыграл "Герту", Драгович получил травму http://www.segodnya.ua/img/article/7906/26_main.1485103802.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/26_tn.1485103802.jpg Футбол После этого матча "Байер" поднялся на восьмое место, а "Герта" опустилась на пятое

"Байер" без Юрченко обыграл "Герту", Драгович получил травму

Сегодня, 18:50

После этого матча "Байер" поднялся на восьмое место, а "Герта" опустилась на пятое

Фото AFP
Фото AFP

"Байер" в 17-м туре чемпионата Германии га домашнем стадионе обыграл третьею команду турнирной таблицы "Герту".

Забитыми голами у "фармацевтов" отметились Омер Топрак и дважды Хакан Чалханоглу. У гостей забивал Валентин Штокер.

Украинец Владлен Юрченко весь матч провел на лавке запасных, а экс-динамовец Александар Драгович получил травму и покинул поле уже на 8-й минуте.

После этого матча "Байер" поднялся на восьмое место, а "Герта" опустилась на пятое.

"Байер" – "Герта" – 3:1
Голы: Топрак (12), Чалханоглу (36, пен, 88), Штокер (44)

"Байер": Лено, Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл, Хенрихс, Кампль, Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Бельараби (Хавертц, 84), Чалханоглу, Эрнандес.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Эссвайн (Харагути, 66), Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Ибишевич.

Предупреждения: Ибишевич (53), Штокер (55).
чемпионат Германии, Байер, Александар Драгович, Герта, Владлен Юрченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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