"Байер" без Юрченко обыграл "Герту", Драгович получил травму

После этого матча "Байер" поднялся на восьмое место, а "Герта" опустилась на пятое

"Байер" в 17-м туре чемпионата Германии га домашнем стадионе обыграл третьею команду турнирной таблицы "Герту".

Забитыми голами у "фармацевтов" отметились Омер Топрак и дважды Хакан Чалханоглу. У гостей забивал Валентин Штокер.

Украинец Владлен Юрченко весь матч провел на лавке запасных, а экс-динамовец Александар Драгович получил травму и покинул поле уже на 8-й минуте.

После этого матча "Байер" поднялся на восьмое место, а "Герта" опустилась на пятое.

"Байер" – "Герта" – 3:1

Голы: Топрак (12), Чалханоглу (36, пен, 88), Штокер (44)

"Байер": Лено, Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл, Хенрихс, Кампль, Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Бельараби (Хавертц, 84), Чалханоглу, Эрнандес.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Эссвайн (Харагути, 66), Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Ибишевич.

Предупреждения: Ибишевич (53), Штокер (55).