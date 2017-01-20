"Бавария" начала 2017 год с волевой победы
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски оформил пятый дубль в сезоне
Лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" подтвердила свое реноме в первом матче в этом году.
В поединке 17-го тура чемпионата Германии подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу над "Фрайбургом".
Гости пропустили уже на четвертой минуте – отличился Яник Хаберер. Однако еще до перерыва Роберт Левандовски счет на табло сравнял, а на последней минуте с помощью рикошета от штанги вырвал для своей команды три очка.
Этот дубль стал для поляка пятым в сезоне – четыре он оформил в Бундеслиге и один – в Лиге чемпионов.
"Фрайбург" – "Бавария" – 1:2
Голы: Хаберер (4) – Левандовски (35, 90)
"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут, 80), Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 70).
"Бавария": Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Роббен, Лам, Видаль (Киммих, 55), Хаби Алонсо, Дуглас Коста (Рибери, 71), Мюллер, Левандовски.
Предупреждения: Хаби Алонсо (31), Дуглас Коста (48), Хаберер (74), Шволов (84).
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