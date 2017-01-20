"Бавария" начала 2017 год с волевой победы

Лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" подтвердила свое реноме в первом матче в этом году.

В поединке 17-го тура чемпионата Германии подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу над "Фрайбургом".

Гости пропустили уже на четвертой минуте – отличился Яник Хаберер. Однако еще до перерыва Роберт Левандовски счет на табло сравнял, а на последней минуте с помощью рикошета от штанги вырвал для своей команды три очка.

Этот дубль стал для поляка пятым в сезоне – четыре он оформил в Бундеслиге и один – в Лиге чемпионов.

"Фрайбург" – "Бавария" – 1:2

Голы: Хаберер (4) – Левандовски (35, 90)

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель (Кюблер, 83), Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер (Булут, 80), Филипп, Грифо, Нидерлехнер (Петерсен, 70).

"Бавария": Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 71), Роббен, Лам, Видаль (Киммих, 55), Хаби Алонсо, Дуглас Коста (Рибери, 71), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Хаби Алонсо (31), Дуглас Коста (48), Хаберер (74), Шволов (84).