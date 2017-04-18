"Барселону" может возглавить наставник "Фейеноорда"

Ван Бронкхорст играл в составе каталонского клуба с 2003 по 2007 год.

Наставник голландского "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст может возглавить "Барселону", сообщает TMW.

Руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру ван Бронкхорста в качестве основного претендента на пост наставника. Ранее стало известно, что Луис Энрике покинет должность главного тренера по окончании сезона.

Ван Бронкхорст играл в составе "Барселоны" с 2003 по 2007 год.

Профессиональную карьеру Джованни завершил сразу после ЧМ-2010, где его команда проиграла в финале испанцам, а затем стал ассистентом в молодежке "оранжевых". Затем он поработал помощником тренера "Фейеноорда", с 2015 года работает с командой в качестве главного тренера.

В прошлом сезон он завоевал с командой кубок Голландии.