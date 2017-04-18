"Барселону" может возглавить наставник "Фейеноорда"
Ван Бронкхорст играл в составе каталонского клуба с 2003 по 2007 год.
Наставник голландского "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст может возглавить "Барселону", сообщает TMW.
Руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру ван Бронкхорста в качестве основного претендента на пост наставника. Ранее стало известно, что Луис Энрике покинет должность главного тренера по окончании сезона.
Ван Бронкхорст играл в составе "Барселоны" с 2003 по 2007 год.
Профессиональную карьеру Джованни завершил сразу после ЧМ-2010, где его команда проиграла в финале испанцам, а затем стал ассистентом в молодежке "оранжевых". Затем он поработал помощником тренера "Фейеноорда", с 2015 года работает с командой в качестве главного тренера.
В прошлом сезон он завоевал с командой кубок Голландии.
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