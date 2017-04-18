"Барселону" может возглавить наставник "Фейеноорда"

Сегодня, 18:46

Ван Бронкхорст играл в составе каталонского клуба с 2003 по 2007 год.

Джованни ван Бронкхорст. Фото feyenoord.nl
Джованни ван Бронкхорст. Фото feyenoord.nl

Наставник голландского "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст может возглавить "Барселону", сообщает TMW.

Руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру ван Бронкхорста в качестве основного претендента на пост наставника. Ранее стало известно, что Луис Энрике покинет должность главного тренера по окончании сезона.

Ван Бронкхорст играл в составе "Барселоны" с 2003 по 2007 год.

Профессиональную карьеру Джованни завершил сразу после ЧМ-2010, где его команда проиграла в финале испанцам, а затем стал ассистентом в молодежке "оранжевых". Затем он поработал помощником тренера "Фейеноорда", с 2015 года работает с командой в качестве главного тренера.

В прошлом сезон он завоевал с командой кубок Голландии.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, чемпионат Голландии, Фейеноорд, Джованни ван Бронхорст

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