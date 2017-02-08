"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в матче с тремя удалениями

После победы 2:1 на выезде Месси и компания сыграли вничью с "Атлетико" в Барселоне

Футболисты "Барселоны" сыграли вничью с мадридским "Атлетико" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и по сумме двух встреч вышли в финал турнира.

Встреча прошла во вторник в Барселоне и завершилась со счетом 1:1. На мяч Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили голом Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти. Обе команды заканчивали матч в меньшинстве: у "Барселоны" были удалены Серхи Роберто (57-я) и Суарес (90-я), в составе "Атлетико" красную карточку получил Янник Феррейра-Карраско (69-я).

Первый полуфинальный матч, прошедший 1 февраля в Мадриде, завершился со счетом 2:1 в пользу "Барселоны", которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.

Соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, станет победитель противостояния между "Алавесом" и "Сельтой".