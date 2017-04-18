"Барселона" собирается забить "Ювентусу" пять мячей

Сегодня, 15:58

Команды встретятся в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов

Луис Энрике. Фото AFP
Луис Энрике. Фото AFP

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что его команде нужно забить пять мячей в ответном домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первом выездном матче каталонцы уступили – 0:3.

- Учитывая, что у соперника будут шансы, и он может забить нам гол, мы должны забивать пять мячей, – сказал перед матчем Луис Энрике. – Нужно быть максимально эффективными, создавать моменты, забивать голы. Нужен баланс, агрессивная игра с мячом и без мяча. Мы должны давать болельщикам повод радоваться. Если все получится, то можем повторить то, что сделали с "ПСЖ". Мы можем пережить еще один исторический вечер. Сделаем все ради этого. Знаем, что "Барселона" может забить три мяча за три минуты, поэтому будем атаковать до последнего.

Напомним, что матч "Барселона" – "Ювентус" состоится 19 апреля.
футбол, Лига чемпионов, Барселона, Ювентус Турин, Луис Энрике

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СЭ

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