"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в Кубке Испании (фото)

Поединок прошел в четверг в Барселоне и завершился победой Месси и компании со счетом 5:2

"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании со счетом 5:2 и стала последним полуфиналистом турнира.

Два мяча в составе "Барселоны" забил Денис Суарес (17-я, 82-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (55-я, с пенальти), Луис Суарес (63-я) и Арда Туран (80-я). У гостей голы забили Хуанми (62-я) и Виллиан Жозе да Силва (73-я).

Первая встреча, прошедшая неделей ранее в Сан-Себастьяне, завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли "Алавес", "Сельта" и "Атлетико".