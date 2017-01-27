"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в Кубке Испании (фото)

Сегодня, 00:33

Поединок прошел в четверг в Барселоне и завершился победой Месси и компании со счетом 5:2

"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании со счетом 5:2 и стала последним полуфиналистом турнира.

Два мяча в составе "Барселоны" забил Денис Суарес (17-я, 82-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (55-я, с пенальти), Луис Суарес (63-я) и Арда Туран (80-я). У гостей голы забили Хуанми (62-я) и Виллиан Жозе да Силва (73-я).

Первая встреча, прошедшая неделей ранее в Сан-Себастьяне, завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли "Алавес", "Сельта" и "Атлетико".
Барселона, чемпионат Испании, кубок Испании, Реал Сосьедад

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Источник:

AFP

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