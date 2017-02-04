"Барселона" разгромила "Атлетик" и приблизилась к "Реалу" (фото)
Голы в составе каталонского клуба забили Пако Алькасер, Лео Месси и Алеш Видаль
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 3:0. Фото AFP
"Барселона" разгромила "Атлетик" из Бильбао в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0.
В середине первого счет открыл Пако Алькасер. На 40-й минуте Лионель Месси забил со штрафного. В середине второго тайма Алеш Видаль поставил точку в матче.
"Барселона" (45 очков) занимает второе место и отстает от "Реала" на одно очко, сыграв на два матча больше. "Атлетик" (32) идет восьмым.
Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры
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