"Барселона" разгромила "Атлетик" и приблизилась к "Реалу" (фото)

Голы в составе каталонского клуба забили Пако Алькасер, Лео Месси и Алеш Видаль

"Барселона" разгромила "Атлетик" из Бильбао в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0.

В середине первого счет открыл Пако Алькасер. На 40-й минуте Лионель Месси забил со штрафного. В середине второго тайма Алеш Видаль поставил точку в матче.

"Барселона" (45 очков) занимает второе место и отстает от "Реала" на одно очко, сыграв на два матча больше. "Атлетик" (32) идет восьмым.

Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры