"Барселона" обыграла "Атлетико" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Вчера, 23:59

Ответный поединок состоится во вторник, 7 февраля в Барселоне

Фото AFP
Фото AFP

"Барселона" на выезде обыграла "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании – 2:1.

В первом тайме красивые голы забили нападающие каталонцев Луис Суарес и Лионель Месси: уругваец совершил сольный проход через половину поля, а аргентинец нанёс обводящий удар в девятку из-за пределов штрафной. Хозяева смогли ответить лишь результативным ударом Гризманна после розыгрыша стандарта.

Ответный поединок состоится во вторник, 7 февраля. Победитель противостояния в финале турнира встретится с "Сельтой" или "Алавесом".

"Атлетико" – "Барселона" – 1:2
Голы: Гризманн (59) – Суарес (7), Месси (33)

"Атлетико": Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Феррейра Карраско (Гамейро, 70), Габи, Коке, Сауль (Гайтан, 59), Гризманн, Врсалько (Торрес, 46).

"Барселона":   Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич (Денис Суарес, 58), Серджи Роберто, Андре Гомеш (Рафинья, 72), Неймар, Месси, Суарес.

Предупреждения: Сауль (31), Савич (39), Неймар (64), Гризманн (75), Габи (84), Месси (90), Маскерано (90), Хуанфран (90).
футбол, Барселона, Атлетико Мадрид, кубок Испании

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Источник:

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