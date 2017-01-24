"Барселона" готова предложить Лионелю Месси контракт на пять лет

Новый контракт для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси уже готов, передает испанское издание Sport.

Согласно информации источника, совсем скоро руководство каталонского клуба сделает футболисту сборной Аргентины предложение по продлению соглашения. Месси будет предложен пятилетний контракт и фиксированная годовая зарплата. Ранее президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу говорил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. При этом в новом контракте "Барселона" пытается избежать таких пунктов, которые затем могли бы создать проблемы для Месси с налоговой службой Испании. В клубе хотят, чтобы Месси ни о чём не беспокоился и спокойно сосредотачивался на футболе.

В данный момент новый контракт уже в руках Бартомеу, который хочет лично вести переговоры с Месси. Действующее соглашение 29-летнего игрока с "Барселоной" в силе до лета 2018 года.

По слухам, Месси сейчас получает 22,8 млн евро плюс бонусы. А самым высокооплачиваемым игроком в мире является Карлос Тевес, который получает в "Шанхае" 40 млн евро в год.