Балотелли флиртует со "звездой бесплатного порно"

Зарубежные СМИ приписывают нападающему "Ниццы" Марио Балотелли отношения с немецкой девушкой, которая называет себя Катя-красавица.

На родине девушку прозвали "звезда бесплатного порно" из-за ее чрезмерного увлечения демонстрировать свои формы в сети. Девушка даже имеет свой собственный канал в Youtube, где она делится со своими подписчиками откровенными историями.

Несколько месяцев назад девушку выгнали из собственной квартиры, так как соседи жаловались на то, что из ее квартиры исходили непристойные звуки.

Как сообщают СМИ, Балотелли общался с девушкой в личной переписке, однако тема их разговора осталась засекреченной.