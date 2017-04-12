Автобус "Реала" в Мюнхене изменит маршрут

Полиция Мюнхена повысила меры предосторожности в преддверии четвертьфинального матча между "Баварией" и "Реалом".

Местные органы правопорядка полагают, что проведению игры ничто не угрожает, однако дополнительные меры безопасности будут приняты.

Автобус "Реала" изменит маршрут по городу, а само транспортное средство перед посадкой игроков и тренеров будут осматривать полицейские со специально обученными собаками.

Кроме того, автобус "Реала" в Германии будет сопровождать полицейский эскорт. Вчера вечером после тренировки в гостиницу команду провожали 20 полицейских.

Напомним, вчера перед началом матча Лиги чемпионов в Дортмунде между "Боруссией" и "Монако" около автобуса хозяев прогремели три взрыва. Защитник Марк Бартра с осколочными ранениями был доставлен в больницу. Игру перенесли на среду.