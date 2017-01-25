"Атлетико" вышел в полуфинал Кубка Испании

Вчера, 22:44

В ответном матче "матрасники" дважды пропустили, но столько же и забили

Фото AFP
Фото AFP

"Атлетико" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании сыграл вничью с "Эйбаром" – 2:2. За несколько минут до завершения поединка мадридскую команду от поражения спас Хуанфран. Первый матч завершился победой "матрасников" со счетом 3:0.

Ранее в полуфинал вышел "Алавес". Еще два участника этой стадии определятся в парах "Реал" – "Сельта" и "Барселона" – "Реал Сосьедад".

"Эйбар" – "Атлетико" – 2:2
Голы: Серхио Энрич (73), Педро Леон (80) – Хименес (49), Хуанфран (85)

"Эйбар": Йоэль, Дос Сантос, Гальвес, Капа, Фран Рико (Дани Гарсия, 34), Пенья, Ривера, Саррьеги (Педро Леон, 73), Доррио (Серхио Энрич, 73), Бебе, Нано.

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Савич, Хименес, Эрнандез, Габи, Гайтан (Врсалько, 74), Сауль (Коке, 62), Гамейро (Феррейра-Карраско, 62), Фернандо Торрес, Корреа.

Предупреждения: Фран Рико (15), Эрнандез (40), Бебе (60).
футбол, Атлетико Мадрид, кубок Испании, Эйбар

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СЭ

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