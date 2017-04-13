"Атлетико" обыграл "Лестер" в Лиге чемпионов благодаря ошибочному пенальти

Вчера, 23:32

Арбитр матча допустил результативную ошибку в пользу хозяев поля

Фото AFP
Фото AFP

Мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл английский "Лестер" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Атлетико" начал поединок мощно, зажав гостей в собственной штрафной. В первые 15 минут "Лестер" запомнился только неточным ударом от Варди. В остальное время команда просто не могла перейти центр поля.

В это время Гризманн и компания только и делала, что обстреливала ворота Шмайхеля с различных позиций, а самым опасным был удар Коке в штангу.

Однако "Лестер" сумел выдержать стартовый натиск соперника и после четверти часа сумел немного выровнять игру. Здесь хозяева поля и подловил соперника.

Гризманн убежал в контратаку и на подходах к штрафной площади был сбит Марком Олбрайтоном. Однако арбитр матча Юнас Эрикссон посчитал, что это произошло в пределах площади и указал на 11-метровую точку. Антуан без проблем развел по углам мяч и Шмайхеля.

Еще дважды в первом тайме решения Эрикссона вызывали недоумение у игроков "Лестера" – сначала шведский арбитр не зафиксировал игру рукой у футболиста "Атлетико", а затем не назначил опасный штрафной за фол против Окадзаки.

Второй тайм выдался небогатым на опасные моменты. Гости запомнились лишь одной атакой, когда поочередно пробивали Симпсон, Варди и Марез, но все попытки оказались неудачными. Хозяева поля провели втору половину немного активнее своего соперника, однако сильного желания идти вперед у них не наблюдалось.

В итоге "Атлетико" довел поединок до минимальной победы и попробует удержать это преимущество в ответном матче, который пройдет 18 апреля в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр"

"Атлетико" – "Лестер" – 1:0
Гол: Гризманн (28, пен)

"Атлетико": Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Коке, Габи, Феррейра Карраско (Корреа, 65), Сауль, Гризманн, Торрес (Парти, 75).

"Лестер": Шмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки (Кинг, 46), Варди (Слимани, 77).

Предупреждения: Олбрайтон (27), Беналуан (49), Хут (58).
футбол, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Лестер

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Источник:

Сегодня|Спорт

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