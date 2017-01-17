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Артем Кравец приехал на сборы "Динамо" в Марбелью http://www.segodnya.ua/img/article/7889/71_main.1484648823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/71_tn.1484648823.jpg Футбол Форвард "Гранады" погостил у своих бывших одноклубников

Артем Кравец приехал на сборы "Динамо" в Марбелью

Сегодня, 12:27

Форвард "Гранады" погостил у своих бывших одноклубников

Артем Кравец и Сергей Ребров. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Артем Кравец и Сергей Ребров. Фото ФК "Динамо"

Выступающий на правах аренды за испанскую "Гранаду" нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец посетил первую тренировку "бело-синих" на сборе в Марбелье, а также рассказал о положении своих дел в своем нынешнем клубе.

- Артем, с чем связан твой визит в расположение "Динамо"?

- Появилась такая возможность в выходной день – почему бы не приехать? Тем более, я часто выбираюсь в Марбелью. Давно не видел ребят, решил проведать.

- Как оцениваешь свой показатель – пять голов за половину сезона в сильном чемпионате, играя далеко не за самую сильную команду?

- Всегда нужно стремиться к большему, и я всегда ориентируюсь на командные результаты. Наша команда сейчас пребывает не в очень хорошем положении. Стараюсь ей помогать, что из этого получается – со стороны виднее.

- Доверие тренера уже ощущаешь? Ведь в начале сезона ты еще не был основным форвардом, как сейчас.

- Наверное, да. Когда получается забивать, когда приносишь какие-то очки команде, наверное, тренер больше доверяет. А когда появляется больше доверия, то футболисту намного проще и увереннее играется.

- В воскресенье ты обошел в гонке бомбардиров самого Неймара…

- Ну что вы, Неймар – космический игрок, и сравнение с ним здесь неуместно.

- Что скажешь о нынешнем положении дел в "Динамо"?

- Я слежу за всеми играми, думаю, даже ни одной не пропустил. Слежу, переживаю, надеюсь, что ребята не опустят руки, сократят отставание и, возможно, поборются за чемпионство. Я в это очень сильно верю и буду за это переживать и болеть.
футболист, Динамо Киев, Артем Кравец

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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