Артем Кравец получил травму в матче с "Сельтой"

Сегодня, 11:06

Нападающий был заменен в перерыве матча

Артем Кравец. Фото Instagram
Артем Кравец. Фото Instagram

Украинский форвард "Гранады" Артем Кравец в матче с "Сельтой" получил травму, сообщили в клубе.

Поединок 32-го тура чемпионата Испании Кравец начал в стартовом составе и сыграл весь первый тайм, в котором "Гранада" пропустила и не смогла забить в ответ. На 45-й минуте встречи Артем после столкновения попросил замену, которую наставник команды Тони Адамс сделал сразу после перерыва – на 46-й минуте вместо Артема на поле вышел Карсела-Гонсалес.

Заметим, что поединок "Гранада" – "Сельта" закончился со счетом – 0:3.

Команда Артема Кравца занимает предпоследнее 19 место в чемпионате Испании, имея в активе 20 очков. 
футбол, футболист, Артем Кравец, Гранада

Вы сейчас просматриваете новость "Артем Кравец получил травму в матче с "Сельтой"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Анна Кравец. Фото Instagram

Анна Кравец в мини-юбке сделала селфи в уборной

4 Апреля, 22:21

Жена футболиста сборной Украины порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram

Футбол

Анна Кравец. Фото Instagram

Анна Кравец пришла в ресторан в спортивных штанах

26 Марта, 15:21

Жена нападающего сборной Украины удивила нарядом

Футбол

Артем Кравец продает новую футболку. Фото Instagram

Артем Кравец продает на аукционе футболку Андрея Шевченко

6 Марта, 23:30

Нападающий "Гранады" и сборной Украины собирает деньги на оборудование для роддома во Львовской области

Футбол

Фото Instagram

Жена Артема Кравца восхитила длинными ножками в коротком мини

25 Февраля, 19:04

Анна Кравец не устает радовать своих подписчиков в соцсетях

Футбол

Анна Кравец. Фото Instagram

"Длинноногая Богиня": Анна Кравец в мини-платье "затмила" Зеленского и Кошевого

22 Февраля, 23:31

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца восхитила фигурой в "золотом" мини

Футбол

Анна Кравец. Фото Instagram

"Как всегда на высоте": жена Артема Кравца в чулках покорила подписчиков в соцсетях (фото)

5 Февраля, 22:07

Жена футболиста сборной Украины порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования