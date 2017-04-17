Артем Кравец получил травму в матче с "Сельтой"

Украинский форвард "Гранады" Артем Кравец в матче с "Сельтой" получил травму, сообщили в клубе.



Поединок 32-го тура чемпионата Испании Кравец начал в стартовом составе и сыграл весь первый тайм, в котором "Гранада" пропустила и не смогла забить в ответ. На 45-й минуте встречи Артем после столкновения попросил замену, которую наставник команды Тони Адамс сделал сразу после перерыва – на 46-й минуте вместо Артема на поле вышел Карсела-Гонсалес.

Заметим, что поединок "Гранада" – "Сельта" закончился со счетом – 0:3.

Команда Артема Кравца занимает предпоследнее 19 место в чемпионате Испании, имея в активе 20 очков.