Артем Кравец не выйдет в старте на матч против "Лас-Пальмаса"

Сегодня, 21:36

Наставник "Гранады" оставил лучшего бомбардира своей команды в запасе

Артема Кравца нет среди 11 игроков стартового состава &quot;Гранады&quot;
Артема Кравца нет среди 11 игроков стартового состава "Гранады"

Украинский нападающий "Гранады" Артем Кравец не выйдет в стартовом составе на сегодняшний домашний поединок 21-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса". Наставник "Гранады" Лукас Алькарас оставил лучшего бомбардира своей команды (5 голов) в запасе.

На острое атаки у хозяев сыграет колумбиец Адриан Рамос. Матч начнется в 21:45 по Киеву.

Напомним, что после 20 игр команда Артема Кравца идет на последнем, 20-м месте в чемпионате Испании. "Лас-Пальмас" – на 11-м месте.

Где смотреть матч "Гранада" – "Лас-Пальмас"

чемпионат Испании, Артем Кравец, Гранада, Лас-Пальмас

Вы сейчас просматриваете новость "Артем Кравец не выйдет в старте на матч против "Лас-Пальмаса"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Анна Кравец. Фото Instagram

"Как всегда на высоте": жена Артема Кравца в чулках покорила подписчиков в соцсетях (фото)

Вчера, 22:07

Жена футболиста сборной Украины порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram

Футбол

Матч "Гранада" - "Лас-Пальмас" начнется в 21:45 по Киеву. Фото Instagram

Где смотреть матч "Гранада" - "Лас-Пальмас"

Сегодня, 19:47

Сегодня Артем Кравец может забить свой шестой гол в Примере

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования