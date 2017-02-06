Артем Кравец не выйдет в старте на матч против "Лас-Пальмаса"

Наставник "Гранады" оставил лучшего бомбардира своей команды в запасе

Украинский нападающий "Гранады" Артем Кравец не выйдет в стартовом составе на сегодняшний домашний поединок 21-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса". Наставник "Гранады" Лукас Алькарас оставил лучшего бомбардира своей команды (5 голов) в запасе.

На острое атаки у хозяев сыграет колумбиец Адриан Рамос. Матч начнется в 21:45 по Киеву.

Напомним, что после 20 игр команда Артема Кравца идет на последнем, 20-м месте в чемпионате Испании. "Лас-Пальмас" – на 11-м месте.

Где смотреть матч "Гранада" – "Лас-Пальмас"