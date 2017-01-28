Артем Федецкий отыграл тайм в ужасном матче против "Кельна"

В 18 туре чемпионата Германии "Дармштадт" на своем поле принимал "Кельн". Хозяева мечтают о сохранении прописки в Бундеслиге, а гости в шаге от попадания в зону еврокубков.

Матч выдался ужасным для "Дармштадта". Команда пропустила в каждом из таймов по три мяча и в итоге проиграла – 1:6.

Украинский защитник хозяев Артем Федецкий вышел со скамейки запасных на второй тайм, но от разгрома клуб не уберег.