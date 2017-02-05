Артем Федецкий отыграл целый матч за "Дармштадт" в Бундеслиге
Футболисты "Айнтрахта" на своем поле победили "Дармштадт" в матче чемпионата Германии
"Айнтрахт" нанес поражение "Дармштадту" в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в воскресенье во Франкфурте и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе "Айнтрахта" голы забили Макото Хасэбэ (74-я минута) с пенальти и Анте Ребич (83-я).
Украиский защитник "Дамрштадта" Артем Федецкий вышел в стартовом составе и провел всею игру. Нападающий Денис Олейник не попал в заявку на матч.
"Айнтрахт", занимающий третье место в чемпионате Германии с 35 очками, в следующем туре 11 февраля в гостях сыграет с "Байером". "Дармштадт", продливший свою серию без побед в турнире до 11 матчей и замыкающий турнирную таблицу с девятью баллами, в этот же день примет дортмундскую "Боруссию".
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