Артем Федецкий отыграл целый матч за "Дармштадт" в Бундеслиге

"Айнтрахт" нанес поражение "Дармштадту" в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в воскресенье во Франкфурте и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе "Айнтрахта" голы забили Макото Хасэбэ (74-я минута) с пенальти и Анте Ребич (83-я).

Украиский защитник "Дамрштадта" Артем Федецкий вышел в стартовом составе и провел всею игру. Нападающий Денис Олейник не попал в заявку на матч.

"Айнтрахт", занимающий третье место в чемпионате Германии с 35 очками, в следующем туре 11 февраля в гостях сыграет с "Байером". "Дармштадт", продливший свою серию без побед в турнире до 11 матчей и замыкающий турнирную таблицу с девятью баллами, в этот же день примет дортмундскую "Боруссию".

Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги