Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре поединка

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с "Бернли".

Матч состоялся 22 января в Лондоне и завершился победой "канониров" – 2:1. Кроме того, французский специалист оштрафован на 25 тысяч фунтов.

В концовке матча с "Бернли" Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота "Арсенала" назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.