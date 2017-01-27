Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре поединка
Наставник "Арсенала" толкнул судью во время матча
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с "Бернли".
Матч состоялся 22 января в Лондоне и завершился победой "канониров" – 2:1. Кроме того, французский специалист оштрафован на 25 тысяч фунтов.
В концовке матча с "Бернли" Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота "Арсенала" назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.
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